Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230109.4 Heide: Brandursache nach Dachstuhlbrand in der Westerweide ermittelt- Zeugen gesucht

Heide (ots)

Nach einem Dachstuhlbrand am letzten Dienstag um 0:37 Uhr in der Straße Westerweide haben Brandermittler nunmehr festgestellt, dass Brandstiftung ursächlich für das Feuer war. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben um Mitteilung unter 0481-940.

