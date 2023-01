Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230109.3 Itzehoe: Trunkenheitsfahrt endet mit Verkehrsunfall

Itzehoe (ots)

Am Montag um 1:24 Uhr fuhr eine 34jährige Itzehoerin in Begleitung ihrer 7jährigen Tochter mit dem Auto durch den Luchsbarg in Itzehoe. Aufgrund von Trunkenheit kam sie bei der Fahrt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Auto. Nachdem die Unfallverursacherin noch versuchte, sich vom Unfallort zu entfernen, stoppten Polizeibeamte diese auf einem Parkplatz am Lübscher Kamp. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,95 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines. Das Auto verblieb verschlossen am Kontrollort. Die Fahrerin erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und Missachtung der Vorfahrtsregeln bei der Unfallflucht.

