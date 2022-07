Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe lassen Mountainbike und Motorrad auf der Flucht zurück

Heinsberg-Dremmen (ots)

Gegen 2 Uhr wurden Anwohner am frühen Freitagmorgen (08. Juli) in der Eschstraße auf einen Einbruch in eine Garage aufmerksam. Die Täter, die eine rückwärtige Garagentür gewaltsam geöffnet und bereits ein Motorrad und ein Mountainbike aus der Garage geschoben hatten, ließen beide Fahrzeuge, nachdem sie sich entdeckt fühlten, auf der Jülicher Straße zurück und flüchteten in einem weißen Kleinwagen in unbekannte Richtung.

