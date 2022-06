Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter zerstört Schaufensterscheibe - Schmuck entwendet

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Gröpern

20.06.2022, 18.00 Uhr - 21.06.2022, 07.00 Uhr

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag die Fensterscheibe eines Schmuckgeschäftes in der Straße Gröpern zerstört. Durch das entstandene Loch griff er in die Schaufensterauslage und entwendete mehrere Schmuckgegenstände. Die Tatzeit lässt sich auf Montagabend 18.00 Uhr bis Dienstagmorgen 07.00 Uhr eingrenzen. Wie hoch genau der entstandene Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Die Ermittler der Polizei hoffen darauf, dass Anwohner oder Passanten Geräusche wahrgenommen oder Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an das Polizeikommissariat Helmstedt, Rufnummer 05351/621-0.

