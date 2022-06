Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tätlicher Angriff - Randalierer verletzt Polizeibeamten

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Sauerbruchstraße

18.06.2022, 09.20 Uhr

Am Samstagmorgen randalierte ein 31-jähriger Mann vor dem Klinikum und griff einen 23-jährigen Polizeibeamten an. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Mitarbeiter des Klinikums riefen am Samstagmorgen die Polizei da der 31-Jährige vor dem Krankenhaus randalierte und das Gelände nicht verlassen wollte. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die Beamten zeigte sich der Mann sehr unkooperativ. Plötzlich warf er einen Kaffeebecher nach dem 23-jährigen Polizeibeamten und bewegte sich zeitgleich in Angriffshaltung auf ihn zu. Der Beamte konnte den Angriff abwehren, wobei beide zu Fall kamen. Der 31-Jährige versuchte den Beamten in den sogenannten Schwitzkasten zu nehmen sowie ihn zu schlagen und zu treten, was durch einfache körperliche Gewalt des 23-Jährigen unterbunden werde konnte. Im Anschluss wurden dem Mann Handfesseln angelegt und er wurde durch Unterstützungskräfte dem Gewahrsam zugeführt. Der 23-jährige Beamte musste im Klinikum medizinisch versorgt werden und konnte danach weiter seinen Dienst versehen. Gegen den 31-Jährigen wurden Anzeigen wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell