Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230106.6 PD Itzehoe: Kleine polizeiliche Erfolgsmeldung nach Whats App-Betrug

Itzehoe (ots)

Mitte Dezember 2022 erschien ein Herr in der Polizeistation in Marne, der einen sogenannten "Whatsapp-Betrug" anzeigen wollte.

Leider war er auf die zurzeit grassierende Masche von Betrügern hereingefallen, die via Whatsapp die Handys von allen möglichen Personen anschreiben mit dem Text "Mama/Papa (je nachdem), mein Handy ist kaputt. Ich habe eine neue Nummer. Die alte kannst du löschen. [...] Kannst Du mir kurzfristig Geld leihen, weil ich Rechnungen bezahlen muss". Der Betrüger verwickelt den Handybesitzer in ein Gespräch/Chat, in dem er glaubhaft macht, dass er auch tatsächlich der Sohn/die Tochter ist und z.T. vierstellige Beträge von Mama oder Papa erbittet. Es sei ganz wichtig und eilig, dass dieser Betrag per Sofort-Überweisung geschickt wird.

Hier hatte der Herr, der die Anzeige erstatten wollte, tatsächlich einen mittleren vierstelligen Betrag an den Betrüger überwiesen. Seine Bank, die er vorher informiert hatte, konnte den Geldfluss nicht stoppen, da die Überweisung schon auf dem Empfängerkonto gebucht war.

Das Geld war er also los, dachte er.

Aber er ist sofort zur Polizei gegangen, um die Anzeige zu erstatten.

Durch das schnelle und umfangreiche Bearbeiten der Strafanzeige von der Polizei in Marne konnte die Bezirkskriminalinspektion in Itzehoe daran schneller als üblich anknüpfen und gerade noch rechtzeitig das Empfängerkonto des Betrügers einfrieren und das gesamte Geld zurückerstatten lassen.

Auch wenn es nicht mehr ganz rechtzeitig zu Weihnachten zurückgesendet werden konnte, so beschert es ihm wohl einen guten Jahresstart 2023.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell