POL-IZ: 230106.3 Heide: Einbrecher in Kita und Fachhochschule lösen Alarm aus

Glückstadt (ots) - Am Donnerstagmittag bargen Rettungskräfte eine leblose Person aus dem Hafenbecken. Hierbei handelte es sich um eine seit Silvester als vermisst gemeldete Frau aus dem Glückstädter Bereich. Es liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Wir bedanken uns bei allen Einsatzkräften und an der Suche beteiligten. Rückfragen bitte an: ...

mehr