POL-HSK: Frau bei Wohnhausbrand tödlich verletzt

Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg Im Tatzeitraum von Samstag, 13:00 Uhr bis gestern, 09:00 Uhr wurde in das Restaurant der St- Georg-Sprungschanze eingebrochen. Das Restaurant befindet sich zurzeit im Umbau. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Restaurant auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

