Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230105.1 Brunsbüttel: Matrose verletzt sich beim Festmachen eines Frachtschiffes am Bein

Brunsbüttel (ots)

Am Donnerstag fuhr ein norwegisches Frachtschiff in die Große Nordschleuse Brunsbüttel auf dem Weg in den Nord-Ostsee-Kanal ein. Dabei kam es beim Festmachen an der Außenmauer der Nordkammer zu einem Leinenbruch an der Heckleine. Hierbei verletzte sich ein Matrose am Bein. Ein Notarzt versorgte den Verletzten an Bord, Rettungskräfte verbrachten ihn in des Klinikum Itzehoe. Eine Beinfraktur kann derzeit noch nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an. Das Frachtschiff konnte seine Reise fortsetzen.

