POL-IZ: 230104.2 Heide: Einbrüche in drei Fitnesscenter in einer Nacht

Heide (ots)

In der Zeit zwischen Montag um 21 Uhr und Dienstag um 9 Uhr kam es im Heider Bereich zu drei Einbrüchen in Fitnesscenter. In der Meldorfer Straße schlugen unbekannte Täter ein Fenster ein und verschafften sich über die Herrenumkleide Zutritt. Aus dem Büroraum entwendeten diese eine Geldkassette mit einem mittleren dreistelligen Betrag. In der Husumer Straße fehlten nach Einbruch 50 Gutscheinkarten für das Training im Fitnessstudio. Bei einem Fitnesscenter am Markt schlugen die unbekannten Täter die Eingangstür ein. Aus einem Büroraum entwendeten diese ein Ipad und eine noch nicht näher bezeichnete Menge an Bargeld aus dem Tresenbereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zu diesen drei Taten unter 0481-940 entgegen.

