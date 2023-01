Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230103.7 Marne: Auffahrunfall endet mit Blutprobe

Marne (ots)

Am Montag um 19 Uhr fuhr eine 62jährige Marnerin mit ihrem Auto auf der Königsstraße in Marne von Helse kommend Richtung Brunsbüttel. Auf Höhe Hausnummer 21 hielt diese an einer roten Ampel an. Der hinter ihr fahrende 65jährige Eggstedter konnte mit seinem Auto nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Bei der Kontrolle seiner Fahrtüchtigkeit ergab der Alkoholtest einen Wert von 1,18 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels. Die Marnerin begab sich aufgrund von Rückenschmerzen in ärztliche Behandlung, den Eggstedter erwartet nun ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke, fahrlässiger Körperverletzung und wegen des Verstoßes gegen das allgemeine Verhalten im Straßenverkehr.

