POL-IZ: 230103.6 Itzehoe: Autofahrer kollidiert mit Radfahrer, ein Leichtverletzter

Kellinghusen (ots) - Unbekannte Täter nutzten die Ferienzeit ab dem 23.12.2022, um an der Ulmenhofschule in Kellinghusen eine Kupferverkleidung von einer Fensterbank am Gebäude zu entwenden. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt. Am Montag um 9:30 Uhr bemerkte der Hausmeister den Schaden am Gebäude in der Otto-Ralfs-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die ...

