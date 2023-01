Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230103.8 Itzehoe: Fensterscheibe durch Böller beschädigt-Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

In der Silvesternacht kam es zu einer Sachbeschädigung einer Fensterscheibe in der Reichenstraße. Anwohner hörten gegen 1:30 Uhr einen sehr lauten Knall, welcher in Zusammenhang mit der Tat stehen dürfte. Unbekannte Täter klebten nach Spurenlage einen Böller mit grauem Panzertape an die Fensterscheibe und zündeten diesen. Durch die Explosion entstand ein Loch in der Scheibe. Das Objekt wird als Büro der Partei "Bündnis 90 Die Grünen" genutzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell