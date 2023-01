Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230104.3 Wacken: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wacken (ots)

Am Dienstag brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Hamburger Weg ein. In der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:20 Uhr hebelten diese die Wohnungstür im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Bei der Suche nach Wertgegenständen entwendeten sie elektronische Geräte, eine Geldbörse mit persönlichen Ausweispapieren und Bankkarte sowie einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag. Mit der Diebesbeute verließen die Täter die Wohnung durch ein rückwärtiges Fenster. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell