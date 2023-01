Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230106.4 Rehm-Flehde-Bargen: Verkehrsunfall durch Überholen eines Linksabbiegers

Rehm-Flehde-Bargen (ots)

Am Freitag um 9:12Uhr fuhr ein 33jähriger LKW-Fahrer aus Sörup auf der K43 aus Richtung Lunden kommend in Richtung Weddingstedt. Als dieser links in den Gerichtsweg abbog, setzte ein 63jähriger Autofahrer aus Lunden hinter ihm zum Überholen an und kollidierte mit dem LKW. Durch den Aufprall wurde der LKW wieder in Fahrtrichtung gestellt, das Auto schleuderte nach links auf einen Grünstreifen, einen Wall und kam in einem Garten zum Stehen. Hierbei verletzte sich der Autofahrer schwer, er wurde ins WKK Heide verbracht. Der LKW-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell