Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230106.5 Kaaks: Baustromkasten angezündet-Polizei sucht Zeugen

Kaaks (ots)

Am Freitag in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 9:30 Uhr versuchten unbekannte Täter, einen Baustromkasten im Neubaugebiet "Am Kirchsteig" anzuzünden. Ein Anwohner hatte beim Vorbeifahren erkannt, dass aus dem Kasten Rauch aufstieg und das noch kleine Feuer löschen können. An einem Hauptdrehschalter entstand leichter Sachschaden, der Frontdeckel war leicht angeschmolzen und verformt. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04821-6020 entgegen.

