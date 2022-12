Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schwerer Unfall - Drei Leicht- und ein Schwerverletzter sowie zwei Totalschäden + Zeugensuchen nach Unfallfluchten in Gladenbach, Bottenhorn, Dagobertshausen und Marburg

Marburg - Schwerer Unfall - Drei Leicht- und ein Schwerverletzter sowie zwei Totalschäden

Die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls an der Kreuzung der Neuen Kasseler Straße/Siemensstraße/ Auffahrt B 3: Drei Leicht und ein Schwerverletzter, zwei total zerstörte Autos und mehrere Stunden Verkehrsbehinderungen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, am 07. Dezember, um 14.55 Uhr. Ein 47 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis bog an der Kreuzung von der Landstraße mit seinem SUV nach links auf den Zubringer zur B 3 nach Kassel/Kirchhain ab. Nach ersten Zeugenaussagen zeigte die für den SUV Fahrer geltende Ampel Rot. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden B-Klasse Daimler, an dessen Steuer ein 81 Jahre alte Mann aus Cölbe saß. Die beiden Autofahrer erlitten augenscheinlich eher leichtere Verletzungen. Die 42-jährige Mitfahrerin im SUV erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Die ebenfalls 81 Jahre alte Mitfahrerin in der B-Klasse kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Abschleppunternehmen bargen die zerstörten Autos. Der Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen bei mindestens 28.000 Euro. Zur Beseitigung des Trümmerfeldes und der ausgelaufenen Betriebsstoffe kam es bis 18.40 Uhr zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. u.a. war die Abfahrt der B 3 nach Cölbe Wehrda gesperrt.

Verkehrsunfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Gladenbach - Spiegelschaden nach Kollision im Begegnungsverkehr

Da sich an der Unfallstelle Bruchstücke des Spiegels fanden, dürfte auch an dem zweiten beteiligten Fahrzeug ein Spiegelschaden entstanden sein. Der Fahrer dieses gesuchten Fahrzeugs verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten. Der Unfall passierte am Donnerstag, 08. Dezember, um 17.25 Uhr auf der Landstraße 3288 zwischen Bellnhausen und Runzhausen, auf der Geraden kurz hinter der Gärtnerei. Der Fahrer des gesuchten Autos fuhr weiter nach Bellnhausen. Die 53 Jahre alte Fahrerin des grauen Renaults hatte nach der Kollision umgehend am rechten Straßenrand angehalten. Wer hat den Unfall gesehen? Wem ist das beteiligte Auto, zu dem es leider keine näheren Angaben gibt, aufgefallen? Wo steht ein nach den sichergestellten Bruchstücken blaues Auto mit einem seit Donnerstagabend frischem Spiegelschaden auf der Fahrerseite? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Bottenhorn - Spiegel gegen Spiegel - Zeuge gesucht

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch, 07. Dezember, um 06.45 Uhr, auf der Landstraße 3288 zwischen Rachelshausen und Bottenhorn. Fast unmittelbar nach dem Unfall hielt neben dem wartenden weißen Mercedes Lastwagen ein Streufahrzeug und machte gegenüber dem Lastwagenfahrer eine Aussage zum möglichen Verursacher. Die Polizei Biedenkopf bittet diesen Zeugen dringend, sich zu melden. In einer Kurve auf der Strecke war es mit einem entgegenkommenden Lastwagen zu einer Kollision mit den jeweiligen Außenspiegeln gekommen. Den Spuren nach entstanden an beiden Lastwagen Spiegelschäden. Der Fahrer des gesuchten Lastwagens fuhr nach der Kollision weiter nach Rachelshausen. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Dagobertshausen - Flucht nach Spiegelschaden

Am Freitag, 09. Dezember, gegen 08.20 Uhr, begegneten sich auf der Kreisstraße 78 zwischen Dagobertshausen und dem Anschluss zur Landstraße 3092 ein roter Mazda CX 3 und ein Lastwagen mit roter Fahrerkabine und gelbem, weißem oder beigefarbenem Container. Beim aneinander Vorbeifahrern kam es zur Kollision mit zumindest einem Schaden am Außenspiegel des Mazdas. Die 59 Jahre alte Fahrerin hielt wenige Meter nach der Kollision an einem Feldweg an, der Lastwagenfahrer fuhr weiter zur Landstraße und kehrte auch nicht zurück. Etwaige Zeugen des Unfalls werden geben, sich mit den Unfallfluchtermittlern der Polizei Marburg in Verbindung zu setzen. Die Ermittler bitten zudem um Hinweise, die zur Identifizierung und zum Finden des beschriebenen Lastwagens beitragen könnten. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht auf dem Messeparkplatz - Kratzer am grauen Kombi

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen eines auffälligen Fahrmanövers auf dem Messeparkplatz in der Afföllerstraße. Das Geschehen war bereit sam Freitag, 25. November, gegen 19.45 Uhr. Nach vorliegenden Informationen parkte ein Autofahrer offenbar mit Schwierigkeiten und mehrfachen Versuchen neben einem grauen Skoda Kombi ein. Der Fahrer ging anschließend wohl in das Schnellrestaurant und parkte danach sein Auto um. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer dieses Fahrzeugs bei einem seiner Fahrmanöver mit dem geparkten Kombi kollidierte und diesen dabei hinten links am Kotflügel beschädigte. Wer kann sich an das Fahrmanöver erinnern? Wer kann den einparkenden Wagen und/oder dessen Fahrer beschreiben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

