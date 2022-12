POL-MR: Vermisster 59-Jähriger wieder da (Bezug zur Presseinformation vom 07. Dezember)

Marburg-Biedenkopf (ots) - Lahntal - Tödlicher Unfall am Bahnübergang Bei einem Unfall am Bahnübergang in Sarnau starb am Mittwoch, 07. Dezember ein 3-jähriges Mädchen. Die Mutter erlitt leichte Verletzungen, das im Kinderwagen liegende Kleinkind blieb unverletzt. Unfallort war ein offizieller und mit sogenannten Umlaufgeländern versehener Bahnübergang. Der Zug der Kurhessenbahn befand sich auf der Fahrt von Bad ...

mehr