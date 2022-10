POL-KLE: Kleve - Gelber VW Bus mit dem Kennzeichen KLE-MI998 gestohlen

Weeze (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochnachmittag (12. Oktober 2022) durch eine aufgehebelte Tür in eine Halle auf dem Grundstück eines Gehöfts am Höst-Vornicker-Weg eingedrungen. Sie erbeuteten mehrere Werkzeugmaschinen, darunter eine Handkreissäge, eine Stichsäge und ein Nivelliergerät. Die Kripo Goch erbittet Zeugenhinweise unter 02823 1080. (cs) Rückfragen bitte an: ...

