POL-MR: Einkaufswagen mit Blumenkübeln in der Lahn versenkt + Schlägerei in der Universitätsstraße + Täter flüchteten nach Handydiebstahl + Unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Einkaufswagen mit Blumenkübeln in der Lahn versenkt

Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung eines Mannes führen, von dem folgende Personenbeschreibung vorliegt: Der Mann ist mindestens 40 Jahre alt und von eher gedrungener, stabiler Figur. Er hat kurze, eher lockige oder krause, dunkle, ungepflegt wirkende Haare und einen Vollbart. Der Mann trug einen längeren braunen Winteranorak mit Kapuze, eine helle Hose und dunkle Turnschuhe mit heller Sohle. Dieser Mann versenkte am Samstag, 03. Dezember, um etwa 14.20 Uhr an den Lahnterrassen an der Weidenhäuser Straße einen mit Blumenkübeln gefüllten Einkaufswagen. Neben der Gewässerverunreinigung geht die Polizei derzeit auch von einem Diebstahl sowohl des Einkaufswagens als auch der Blumenkübel aus. Wer kennt den beschriebenen Mann? Wer kann Angaben zur Herkunft von Blumen und/oder Einkaufswagen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an den Umweltsachbearbeiter bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schlägerei in der Universitätsstraße

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung mit insgesamt vier beteiligten Jugendlichen. Die Auseinandersetzung am Mittwoch, 07. Dezember, begann nach bisherigen Ermittlungsergebnissen gegen 15.40 Uhr an der Bushaltestelle vor der Universitätsapotheke Zum Schwan. Einer von drei vom Rudolphsplatz kommenden Jugendlichen nahm den an der Bushaltestelle wartenden 13-Jährigen in den Schwitzkasten und zerrte ihn, unterstützt durch die anderen in den Hinterhof der Apotheke. Dort sollen die drei Jugendlichen auf ihr Opfer eingeschlagen und getreten haben. Als Zeugen auftauchten, ergriffen die Jugendlichen die Flucht. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten, er erlitt offensichtliche Prellungen und eine Platzwunde, nach medizinischer Erstversorgung zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Die Fahndung nach den drei anderen ebenfalls 13 bis 14 Jahre alten, ca. 1,80 Meter großen Jugendlichen mit dunkler Kleidung, Kapuzenpullis und hellen Schuhen blieb erfolglos. Wem sind die Jugendlichen noch aufgefallen? Wer kann sie näher beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Täter flüchteten nach Handydiebstahl

Innerhalb weniger Sekunden entfernten zwei Männer die Sicherungen der ausgestellten Telefone und flüchteten letztlich mit sechs i-Phones aus dem Geschäft in der Gutenbergstraße. Der Schaden liegt bei mehr als 7000 Euro. Die Tat war am Donnerstag, 08., Dezember, gegen 15.45 Uhr. Die beiden Männer scheinbar ausländischer Herkunft waren Anfang 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, hatten braune kurze Haare und trugen dunkle Winterjacken. Sie rannten aus dem Geschäft in Richtung Wilhelmstraße. Wem sind diese Männer noch aufgefallen? Wer kann sie näher beschreiben oder identifizieren? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren

Die Polizei Stadtallendorf stoppte am Donnerstag, 08. Dezember, zwei Autofahrer im Alter von 20 und 64 Jahren und am Freitagmorgen (09.Dezember), um 09 Uhr, einen 39 Jahre alten Fahrer eines Elektrorollers. Gegen alle drei Fahrer kam während der allgemeinen Verkehrskontrolle der Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Der 64-Jährige räumte eine täglich notwendige Einnahme eines Medikaments ein, welches unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Bei dem 20-Jährigen fand und stellte die Polizei zusätzlich noch eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Da beide Männer keinen Drogentest durchführten, veranlasste die Polizei zur Feststellung des Einflusses der berauschenden Mittel eine Blutprobe. Mit einer Blutprobe und, wie bei den Autofahrern, mit der Untersagung der Weiterfahrt endete die Polizeikontrolle für den Elektrorollerfahrer. Sein Drogentest hatte auf THC reagiert.

