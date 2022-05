BPOL NRW: Jugendliche beraubt - Bundespolizei nimmt Täter im Nahbereich fest

Mönchengladbach (ots) - Bundespolizisten wurden am (5. Mai), um 14.35 Uhr, am Mönchengladbacher Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung zweier Männer (18, 35) informiert. Einer der beiden benutzte ein Pfefferspray. Gegen beide Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die eingesetzten Beamten trafen am Vorplatz des ...

mehr