Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Alkoholisiert verunfallt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Sonntagabend (05.02.2023) kam es gegen 18:45 Uhr auf der Papenstraße in Cuxhaven zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Cuxhavener fuhr hierbei von seiner Grundstückseinfahrt quer über die Papenstraße und kollidierte auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einer Straßenlaterne und einer Gartenmauer. Während der Unfallaufnahme wurde starker Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Durch den Unfall verletzte sich der Mann leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

