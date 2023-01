POL-OG: Kehl, Goldscheuer - Einbruchsdiebstahl

Baden-Baden (ots) - Unbekannten Tätern gelang es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Kellerräume einer Seniorenwohnanlage in der Rheinstraße einzudringen. Zwei der Kellerräume wurden hierbei mit bislang unbekanntem Werkzeug aufgehebelt, bei zehn Weiteren blieb es beim Versuch. Über etwaiges Diebesgut ist bislang nichts bekannt, es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. / le Rückfragen bitte an: ...

