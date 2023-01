Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit unbekanntem Fahrer

Bühl (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es auf der K3742 zu einem Verkehrsunfall. Die 21-jährige Opel-Fahrerin befuhr die K3742 von Schwarzach kommend in Richtung Ulm. In einer Linkskurve soll ein bislang unbekannter Fahrer der jungen Frau durch Überschreitung der Fahrbahnmitte gefährlich entgegen gekommen sein. Beim Versuch den Zusammenstoß zu vermeiden, kam die 21-jährige Fahrzeugführerin von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam schlussendlich an einem Erdwall zum Stehen. Der Schaden am Fahrzeug der Geschädigten wird auf rund 3.000 Euro beziffert, verletzt wurde hierbei niemand. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem mutmaßlichen Unfallverursacher geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07223 99097-0, bei den Beamten des Polizeireviers Bühl. /le

