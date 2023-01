POL-OG: Baden-Baden - Schwer verletzt nach Arbeitsunfall

Gaggenau (ots) - Am Sonntagabend gegen 18:05 Uhr ereignete sich auf der B462 in Gaggenau ein Verkehrsunfall. Der mutmaßliche Unfallverursacher befuhr die B462 von Gernsbach kommend in Richtung Gaggenau. In einer Rechtskurve soll das Fahrzeug des bislang Unbekannten nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und hierbei mit dem entgegenkommenden Peugeot kollidiert sein. Bei der Kollision sollen lediglich die jeweiligen ...

