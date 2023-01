Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Unfallflucht, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Am Sonntagabend gegen 18:05 Uhr ereignete sich auf der B462 in Gaggenau ein Verkehrsunfall. Der mutmaßliche Unfallverursacher befuhr die B462 von Gernsbach kommend in Richtung Gaggenau. In einer Rechtskurve soll das Fahrzeug des bislang Unbekannten nach links auf die Gegenfahrbahn geraten und hierbei mit dem entgegenkommenden Peugeot kollidiert sein. Bei der Kollision sollen lediglich die jeweiligen Außenspiegel zusammengestoßen sein. Die 54-jährige Peugeot-Fahrerin meldete den Unfall anschließend der Polizei. Aufgrund der Verkehrslage sei es nicht möglich gewesen an der Unfallstelle zu halten, beide Parteien entfernten sich deshalb von der Unfallstelle. Zu dem Fahrer des von Gernsbach kommenden Pkws liegen bislang keine Hinweise vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und oder dem unbekannten Fahrzeug geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0, bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/lg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell