Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elchesheim-Illingen - Diebstahl von Wohnwagen, Zeugen gesucht

Elchesheim-Illingen (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach dem Diebstahl eines Wohnwagens in der Zeit zwischen dem 16.12.2022 bis vergangenen Sonntagabend auf der Suche nach Zeugen. Der Wohnwagen des Herstellers Tabbert Vivaldi wurde durch den Eigentümer auf einem umzäunten Baustellengelände in der Waldstraße, nahe der örtlichen Tennisanlage abgestellt. Gesichert wurde der Anhänger mittels Anhängerkupplungsschloss. Die Täter öffneten mit bislang unbekanntem Werkzeug zunächst die Schließvorrichtung des Bauzauns und entwendeten im Anschluss das Fahrzeug. Es entstand ein Diebstahlschaden in Höhe von 60.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, melden sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0, bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell