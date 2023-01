Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Flucht vor der Polizei mündet in Sturz

Zell am Harmersbach (ots)

Der Fluchtversuch vor einer Polizeikontrolle durch einen 22-Jährigen am frühen Freitagmorgen, mündete für ihn mit einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Gegen 0:15 Uhr begegnete der junge Mann in der Kirchstraße der Polizeistreife, die ihn durch Signale aufforderte anzuhalten. Beim Passieren des Streifenwagens geriet der Mann jedoch mit dem Vorderrad des Mofas an den Bordstein und kam mitsamt Sozius zu Fall. Nach Flucht zu Fuß konnte er jedoch über den, unverletzt bei den Beamten zurück gebliebenen, Sozius zur Rückkehr bewegt werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von rund 1,3 Promille, weshalb in der Folge eine Blutprobe in einer Klinik entnommen wurde.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell