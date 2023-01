POL-OG: Ettenheim - Gegen Baum geprallt und geflüchtet, Hinweise erbeten

Rheinmünster (ots) - Nach dem Brand in der Straße "Am Kanalbach" am Donnerstagnachmittag musste ein Brandschaden von mindestens 150.000 Euro beziffert und eine fahrlässige Brandstiftung in Betracht gezogen werden. Ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeipostens Lichtenau zu Folge, brach aus noch zu ermittelnden Gründen ein Feuer im Bereich der Terrasse aus, das in der Folge auf eine dortige Holzpalisade übergriff ...

