Geldern (ots) - In schamverletzender Weise hat sich ein Unbekannter am Donnerstagmorgen in einem Bus gezeigt. Eine ältere Dame stieg gegen 10:10 Uhr am Busbahnhof in Geldern in einen als Schienenersatzverkehr eingesetzten Bus mit Fahrtrichtung Krefeld. Ein ihr unbekannter Mann stieg ebenfalls ein und setzte sich in das Blickfeld der Frau. Kurz darauf bemerkte die ...

mehr