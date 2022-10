Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Exhibitionismus

Unbekannter entblößt sich in Bus

Geldern (ots)

In schamverletzender Weise hat sich ein Unbekannter am Donnerstagmorgen in einem Bus gezeigt. Eine ältere Dame stieg gegen 10:10 Uhr am Busbahnhof in Geldern in einen als Schienenersatzverkehr eingesetzten Bus mit Fahrtrichtung Krefeld. Ein ihr unbekannter Mann stieg ebenfalls ein und setzte sich in das Blickfeld der Frau. Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass der Mann sein Glied entblößt hatte und daran manipulierte. Die Frau beschreibt den Mann als recht klein, mit mittellangen, dunklen und an den Seiten ergrauten Haarten. Bekleidet war er vermutlich mit einer dunklen Jacke. Andere Fahrgäste und Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell