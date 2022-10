Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch und Einbruchsversuch

Angelruten aus Keller gestohlen

Kleve (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend (20. Oktober 2022) haben unbekannte Täter die Tür zu einem Mehrfamilienhaus an der Herderstraße aufgehebelt. Anschließende verschafften sie sich Zutritt zu einem verschlossenen Kellerraum und entwendeten mehrere Angelruten und Angelzubehör. Auf der Spyckstraße haben sich Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagmorgen (20. Oktober 2022) Zutritt zu einem weiteren Mehrfamilienhaus verschafft. IM Keller hebelten sie einzelne Kellerabteile auf, entwendet wurde nach ersten Angaben jedoch nichts. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

