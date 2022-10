Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Motorroller gestohlen und in Waldstück zurückgelassen

Goch (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (19. Oktober 20222) zwei Motoroller entwendet, die auf dem Stellplatz vor einer Sporthalle am Leeger-Weezer-Weg abgestellt waren. Zwischen 07:45 und 15:15 Uhr wurden sowohl ein weißes als auch ein braunes Kleinkraftrad der Marke Peugeot gestohlen. Ein Zeuge entdeckte die beiden Roller noch am gleichen Tag nachmittags in einem Waldstück am Greversweg. Beide Fahrzeuge standen dort beschädigt an einen Baum angelehnt. Polizeibeamte stellten die Roller sicher.

Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können und gesehen haben, wie die Roller in den Wald gekommen sind, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

