POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht: Taxi bei Abbiegevorgang durch Motorroller beschädigt worden

Weeze (ots) - Am Mittwochabend (19. Oktober 2022) kam es zu Brandstiftungen an zwei PKW in Weeze. Auf einem Garagenhof an der Straße Am Theresienstift geriet gegen etwa 20:30 Uhr ein roter Fiat Panda in Brand. Durch das Feuer wurde die gesamte Front des Fahrzeugs beschädigt, der Motorraum brannte komplett aus. Die Feuerwehr löschte den Brand. Zu einer weiteren ...

