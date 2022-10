Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Zwei Fahrzeuge durch Brandstiftung beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Weeze (ots)

Am Mittwochabend (19. Oktober 2022) kam es zu Brandstiftungen an zwei PKW in Weeze. Auf einem Garagenhof an der Straße Am Theresienstift geriet gegen etwa 20:30 Uhr ein roter Fiat Panda in Brand. Durch das Feuer wurde die gesamte Front des Fahrzeugs beschädigt, der Motorraum brannte komplett aus. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Zu einer weiteren Brandstiftung kam es eine Stunde später, etwa gegen 21:30 Uhr an der nahegelegenen Lorschstraße. Dort steckten unbekannte Täter ein Wohnmobil in Brand, welches in einer überdachten Einfahrt eines Hauses abgestellt war. Der Brandherd befand sich an einem der Hinterreifen des Fahrzeugs. Ein Zeuge informierte den Besitzer des Wohnmobils, der den Brand mit einem Feuerlöscher löschen konnte, noch bevor die hinzugerufene Feuerwehr eintraf.

Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob Zusammenhänge mit ähnlichen Sachverhalten im zurückliegenden September bestehen, ist Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wie berichtet, wurden Mitte September bereits sieben Fahrzeuge durch Brandstiftung beschädigt (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5320790 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/5319153).

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, melden sich bitte unter 02823 1080. (pp/cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell