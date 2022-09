Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - In Clubheim eingestiegen

Rastatt (ots)

Bislang Unbekannte sind von Freitag auf Samstag in ein Clubgebäude "Im Teilergrund" eingestiegen. Die Einbrecher haben hierbei eine Fensterscheibe zu Bruch gebracht und gelangten so in den Innenraum. Im Vereinsheim wurden diverse Zimmer, darunter ein Büroraum durchwühlt und letztlich aus verschiedenen Behältnissen Bargeld sowie ein kleiner, unbefestigter Tresor gestohlen. Der Diebstahlschaden, als auch der angerichtete Sachschaden beziffern sich nach ersten Feststellungen jeweils auf mehrere Hundert Euro. Der Tresor konnte am Samstagmorgen von einem Spaziergänger im Umfeld des Clubgeländes aufgefunden werden. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell