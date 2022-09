Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schneller Ermittlungserfolg

Rastatt (ots)

Nach einem Fahrraddiebstahl in der Kapellenstraße am Sonntagnachmittag gelang den alarmierten Beamten des Polizeireviers Rastatt ein schneller Ermittlungserfolg. Ein 29-jährige Langfinger entwendete gegen 16:50 Uhr ein nicht verschlossenes E-Bike einer 72-Jährigen, welche zusammen mit einer Gruppe anderer Radfahrer an einem Stadtausflug teilnahm. Die Gruppe befand sich circa 5-10 Meter von den Rädern entfernt. Diese Gelegenheit nutzte der Endzwanziger und fuhr mit dem E-Bike davon. Aufgrund einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Dieb zunächst in der Josefstraße gesichtet und nach einer kurzen Verfolgung in Nähe der Friedrich-Ebertstraße-Straße festgenommen werden. Im Rahmen der Festnahme wurden bei dem 29-Jährigen zwei Messer sichergestellt werden. Ihn erwartet nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/sk

