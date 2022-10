Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Verkehrsunfall: Auto kollidiert mit Motorroller

Mann verletzt sich schwer

Goch (ots)

Am Mittwoch (19. Oktober 2022) gegen 06:40 Uhr, kam es in Goch zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem schwarzen Honda den Putz-Lange-Weg in Fahrtrichtung B67 Ostring. Der Mann beabsichtigte mit seinem Fahrzeug in die Kalkarer Straße einzubiegen und übersah dabei einen 62-jährigen Mann, welcher mit seinem Motorroller den Ostring befuhr. Es kam zum Zusammenprall der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der Rollerfahrer stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

