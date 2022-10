Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern/ Kleve

Kevelaer - Drei Handy-Diebstähle mit gleicher Zettel-Masche

Kreis Kleve (ots)

Am Dienstag (18. Oktober 2022) wurden in Geldern, Kleve und Kevelaer Smartphone-Diebstähle zur Anzeige gebracht, die auf eine neue Masche hindeuten. An diesem Tag betrat gegen 11:30 Uhr ein unbekannter Täter ein Nagelstudio auf der Hartstraße in Geldern. Der Mann verwickelte eine Mitarbeiterin des Studios in ein Gespräch und legte währenddessen einen DINA-4 großen Zettel über das Smartphone der Frau, das in einer Ablage unter einem Tisch lag. Gesprochen habe der Mann Spanisch oder italienisch. Unmittelbar nachdem der Mann das Geschäft wieder verlassen hatte, bemerkte die Frau den Diebstahl ihres iPhone 13. Der Unbekannte wird beschrieben als 1,80 bis 1,90m groß, schlank und mit südländischem Erscheinungsbild. Er trug eine Basecap mit bunter Aufschrift, einen Mund-Nasenschutz, einen schwarzen Pullover und eine blaue Jeanshose.

Nur kurz darauf, gegen 11:50 Uhr, ereignete sich ein ähnlich gelagerter Diebstahl in Kevelaer. Ein Unbekannter betrat ein Immobilienbüro an der Markstraße. Er sprach eine Mitarbeiterin in gebrochenem Englisch an, legte einen Zettel auf ihren Schreibtisch und bat sie, diesen zu lesen. Der Mann fragte noch auf Englisch, ob er in der Filiale Fenster putzen könne, verließ dann aber das Büro. Auch hier fehlte anschließend ein iPhone 13, das auf dem Schreibtisch gelegen hatte. Die Angestellte beschreibt den Unbekannten als etwa 25 bis 28 Jahre, ca. 1,80m groß, mit schlanker Statur und schmalem Gesicht. Er hatte kurze dunkle Haare, trug eine OP-Maske, eine schwarze Jacke (vermutlich aus Kunstleder) und schwarze Jeans.

Dritte Örtlichkeit, gleiche Masche: Gegen 12:35 Uhr klingelte es an der Tür eines Wohnhauses an der Theodor-Heuss-Straße. Als der 68-Jährige Bewohner die Tür öffnete, ging ein Unbekannter an ihm vorbei direkt ins Wohnzimmer des Hauses. Der Mann habe gebrochenes Englisch gesprochen, etwas von "Fenster putzen" gesagt und einen Zettel auf das Sofa gelegt. Als der 68-Jährige zu verstehen gab, dass er keinen Fensterputzer benötige, nahm der Unbekannte den Zettel und verließ zügig das Haus. Kurz darauf bemerkte der Bewohner das Fehlen seines Samsung Galaxy, das auf dem Sofa gelegen hatte. Die Beschreibung des Mannes: ca. 1,90 m groß, schlank, Alter Ende 20 bis Anfang 30, südländisches Erscheinungsbild, Dreitagebart. Er trug eine blaue Jeans, eine dunkle Jacke und eine schwarze Basecap mit der bunten Aufschrift "ICON".

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Personen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040.

Smartphones sind bei Dieben heiß begehrt. Ist das Handy weg, dann entsteht nicht nur finanzieller Schaden, sondern auch die Schwierigkeit, die gespeicherten Daten wieder zu erlangen und zu verhindern, dass ein anderer diese missbraucht. Hier ein paar Tipps: Notieren Sie sich die Handymarke, das Modell, die SIMKartennummer, die Hotline des Netzbetreibers, Ihre Kundennummer und die IMEI-Nummer. Diese finden Sie auf dem Aufkleber hinter dem Akku, auf der Verpackung oder bei Eingabe der Zeichenfolge:* # 06 # (nicht alle Handys unterstützen diese Funktion). Bewahren Sie Ihre Notizen zusammen mit dem Kaufbeleg gut auf und führen Sie ggf. ein Duplikat im Portmonee mit. Nutzen Sie die Funktion der Displaysperre für Ihr Handy, indem Sie eine PIN oder eine Musternachzeichnung für das Freischalten des Displays aktivieren. Speichern Sie keine Benutzerdaten oder Passwörter auf dem Gerät. Installieren Sie ggf. eine App, die das abhandengekommene Handy orten und die darauf befindlichen Daten löschen kann. Informieren Sie sich vor der Installation von Apps jedoch immer erst im Internet, ob vor dem Anbieter oder der App gewarnt wird.

Weitere Informationen zur Prävention finden Sie in einem Flyer des LKA, der unter https://lka.polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs zum Download bereitsteht.

