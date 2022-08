BPOL-KS: Zug beworfen und beschädigt

Gießen (ots) - Ein Opfer von Taschendieben wurde am vergangenen Montag eine 71-jährige Frau aus Leun. Die Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis war unterwegs von ihrer Heimat Stadt in Richtung Gießen. "Beim Ausstieg in der Universitätsstadt muss es passiert sein!", sagte die Frau der Bundespolizei. "Es herrschte großes Gedränge!", ergänzte die 71-Jährige. Danach stellte sie fest, dass ihr Portmonee gestohlen war. Ein ...

