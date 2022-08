Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Glasscheibe im Bahnhof zerstört

Hofgeismar (Landkreis Kassel) (ots)

Durch bislang Unbekannte ging offensichtlich am vergangenen Wochenende das Glas der Fahrplanvitrine im Bahnhof Hofgeismar zu Bruch. Ein Bahnmitarbeiter entdeckte den Schaden am Samstagmorgen (27.8.) und erstattete Strafanzeige bei der Polizei in Hofgeismar. Die genaue Tatzeit steht noch nicht fest.

Der eingetretene Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Kassel.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Vorfall oder zu anderen Sachbeschädigungen im Bereich der Deutschen Bahn AG machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

