Kreis Kleve (ots) - Am Dienstag (18. Oktober 2022) wurden in Geldern, Kleve und Kevelaer Smartphone-Diebstähle zur Anzeige gebracht, die auf eine neue Masche hindeuten. An diesem Tag betrat gegen 11:30 Uhr ein unbekannter Täter ein Nagelstudio auf der Hartstraße in Geldern. Der Mann verwickelte eine Mitarbeiterin des Studios in ein Gespräch und legte währenddessen ...

mehr