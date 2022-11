Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westen (ots)

Leicht verletzt wurde am Sonntag, 6. November, eine 28-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Vorsterhauser Weg/Leuthenstraße. Sie befuhr gegen 10.55 Uhr mit ihrem Fahrrad den Vorsterhauser Weg auf dem westlichen Gehweg in südlicher Richtung. Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Leuthenstraße in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Die 28-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Ein einjähriges Kind, das auf dem Kindersitz des Fahrrades saß, blieb unverletzt Es entstand geringer Sachschaden. (kt)

