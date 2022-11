POL-HAM: Unfallbeteiligter nach Alleinunfall verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Über ein Fenster in einem Mehrfamilienhaus in der Bodelschwinghstraße gelangten Einbrecher am Donnerstag, 3. November, zwischen 6 Uhr und 22 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung. Nachdem die Räume nach Diebesgut durchsucht wurden, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 ...

