POL-HAM: Versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Zwischen Mittwoch, 2. November, 23 Uhr, und Donnerstag, 3. November, 5.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wellekötter-Weg. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Aus dem Wohnhaus entwendeten die Unbekannten mehrere elektronische Gegenstände, eine Handtasche und eine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte ...

mehr