Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwischen Mittwoch, 2. November, 23 Uhr, und Donnerstag, 3. November, 5.30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Wellekötter-Weg.

Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Aus dem Wohnhaus entwendeten die Unbekannten mehrere elektronische Gegenstände, eine Handtasche und eine Geldbörse. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell