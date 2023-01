Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Gebäudebrand, Nachtragsmeldung

Rheinmünster (ots)

Nach dem Brand in der Straße "Am Kanalbach" am Donnerstagnachmittag musste ein Brandschaden von mindestens 150.000 Euro beziffert und eine fahrlässige Brandstiftung in Betracht gezogen werden. Ersten Erkenntnissen der Beamten des Polizeipostens Lichtenau zu Folge, brach aus noch zu ermittelnden Gründen ein Feuer im Bereich der Terrasse aus, das in der Folge auf eine dortige Holzpalisade übergriff und eine Überdachung und den vorderen Bereich des Dachstuhles in Brand setzte. Nach Löschversuchen zweier Bewohner, mussten diese durch den Rettungsdienst zunächst wegen des Verdachtes einer Rauchgasvergiftung behandelt werden. Eine weitere Versorgung in einer Klinik war jedoch nicht notwendig. Wehrleute der Feuerwehr Rheinmünster, unterstützt durch die Wehren aus Lichtenau, Baden-Baden und den Höhenrettern Mittelbaden, konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen, waren jedoch wegen des Windes und der Bauform des Fertighauses immer wieder mit dem Ablöschen aufflammender Glutnester beschäftigt. Aufgrund dessen war die Feuerwehr Rheinmünster zur Brandwache noch die ganze Nacht im Einsatz.

/rs

Ursprungsmeldung vom Donnerstag, 12. Januar 2023, 15:06 Uhr

POL-OG: Rheinmünster - Gebäudebrand

Rheinmünster Ein Brand in einem Gebäude in der Straße "Am Kanalbach" rief im Verlauf des heutigen Donnerstagmittags Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war kurz vor 14 Uhr auf einem Balkon des Anwesens das Feuer ausgebrochen und hat in der Folge auf weitere Gebäudeteile übergegriffen. Die angerückten Wehrleute waren schnell zur Stelle und sind aktuell immer noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Lichtenau zufolge trugen zwei Bewohner leichte Blessuren davon. Eine notärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Die Recherchen zur Brandursache dauern an. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen jedoch aktuell nicht vor.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell