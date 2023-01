Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Schüler von Auto touchiert und leicht verletzt, Hinweise erbeten

Friesenheim (ots)

Ein Schüler ist am Freitagmorgen beim Überqueren der Friedhofstraße von einem bislang unbekannten Autofahrer touchiert und hierdurch leicht verletzt worden. Der Autofahrer machte keine Anstalten, seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und fuhr unbeirrt weiter. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der 14-Jährige kurz nach 7 Uhr die Fahrbahn auf dem Weg zur Schule, nachdem er zuvor von einem Elternteil in Schulnähe abgesetzt wurde. Als sich der Junge etwa in Mitte der Fahrbahn befand, kam es zur Kollision mit dem herannahenden Fahrzeug, wodurch er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Ein Hinzuziehen des Rettungsdienstes war nicht erforderlich; der Jugendliche wird sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum unfallbeteiligten Auto und/oder dessen Fahrer geben können, setzen sich bitte unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Lahr in Verbindung.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell