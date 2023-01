Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - In Hand gebissen

Lahr (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann ist am Sonntagabend bei der Schlichtung eines Streites zwischen einem Pärchen von der beteiligten Frau gebissen worden und trug hierdurch leichte Verletzungen davon. Er begab sich zur Behandlung der Bissverletzung selbständig in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige hatte es offensichtlich gut gemeint, als er gegen 21:20 Uhr vor einer Bar am Marktplatz eingriff und die aufgebrachten Streithähne besänftigen wollte. Dies sah die 24 Jahre alte Frau wohl anders und biss dem selbsternannten Schlichter in die Hand. Gegen die Mittzwanzigerin wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell