POL-WAF: Telgte. Zusammenstoß mit geparktem Auto

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind am Montag (26.12.2022) in ein Einfamilienhaus in Ahlen-Dolberg eingebrochen. Der oder die Täter haben sich zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr Zugang zu dem Haus an der Twieluchtstraße verschafft. Hier durchwühlten sie mehrere Räume, stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise zum Einbruch oder den Tätern nimmt die ...

mehr